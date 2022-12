Porsche-Börsengang verhindert schlechtestes IPO-Jahr seit 2009

Frankfurt am Main (ots) - PwC-Analyse "Emissionsmarkt Deutschland": Mit nur vier

IPOs war 2022 ein schwaches Jahr für Börsengänge in Deutschland / Auch in Sachen

Kapitalerhöhungen sieht die Bilanz für 2022 mager aus / PwC-Expertin Nadja

Picard rechnet nicht mit einer kurzfristigen Erholung: "Auch im ersten Halbjahr

2023 werden wir keinen IPO-Boom erleben."



In einem Jahr, in dem eine rekordhohe Inflation, steigende Zinsen und

Rezessionsängste die Märkte beherrschten, wagte sich kaum ein Unternehmen an die

Frankfurter Börse: Nur vier Firmen gelang 2022 der Sprung auf das Frankfurter

Parkett (2021: 18). Sie spielten dabei 9,4 Milliarden Euro ein (2021: 9,5

Milliarden Euro).





Einzig dem Porsche-Börsengang im dritten Quartal ist es zu verdanken, dass dasEmissionsvolumen 2022 auf dem gleichen Niveau wie im Vorjahr lag. Ohne diesenMega-IPO, der allein 9,1 Milliarden Euro in die Kassen spülte und damit diezweitgrößte Erstnotiz in der deutschen Geschichte darstellt, wäre 2022 alsschwächstes IPO-Jahr seit 2009 in die Geschichte eingegangen.Zu diesen Ergebnissen kommt die Analyse "Emissionsmarkt Deutschland", für diedas Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsunternehmen PwC vierteljährlich dieAktienneuemissionen sowie die Kapitalerhöhungen an der Börse Frankfurt erfasst.Magere Bilanz des Schlussquartals: 0 IPOs, 2 Kapitalerhöhungen"Steigende Zinsen, eine anhaltend hohe Inflation und die wachsenden Sorgen voreiner Rezession setzten den Kapitalmärkten im Jahr 2022 zu. DeutlicheKorrekturen an den Märkten und die damit einhergehende hohe Volatilität sorgtenfür ein schwieriges Klima, das Börsengänge in Deutschland fast vollständigausbremste", fasst Nadja Picard, Capital Markets Leader für PwC Deutschland, dieGründe für das schwache IPO-Jahr zusammen.Auch wenn es an den Kapitalmärkten zum Jahresende leicht bergauf ging, fand imSchlussquartal kein einziger Börsengang mehr statt. Von den vier IPOs imGesamtjahr waren zwei so genannte Special Purpose Acquisition Companies (kurz:SPACs), also Mantelgesellschaften ohne operatives Geschäft, die über denBörsengang Geld einsammeln, um damit in der Folge ein oder mehrere Unternehmenzu übernehmen.Und auch in Sachen Kapitalerhöhungen endet das Krisenjahr 2022 enttäuschend:Lediglich zwei Unternehmen aus der Konsumgüter- bzw. Finanzbranche besorgtensich im vierten Quartal via Kapitalerhöhung frisches Geld am Aktienmarkt: toniesSE besorgte sich über eine Kapitalerhöhung 60 Millionen Euro für weiteresWachstum und die internationale Expansion. Der Vermögensverwalter Lloyd Fondskonnte über eine Kapitalerhöhung fünf Millionen Euro einspielen, um den