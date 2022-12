La Limouziniere, Frankreich (ots) - Pilote, erfolgreicher Hersteller von

Reisemobilen und Campervans und Teil der Groupe Pilote, zelebriert 60 Jahre

Innovation und Freude am Reisen. Dafür geht das Traditionsunternehmen zurück zu

seinen starken Wurzeln - mit der Baureihe Atlas. Jetzt wird das erste Modell auf

Basis des Ford-Trail, der Atlas A603 G, erstmals der Öffentlichkeit präsentiert:

von 14. bis 22. Januar 2023 auf der CMT in Stuttgart. Erhältlich ist das Modell

ab dem Frühjahr 2023. Der vorläufige Grundpreis inkl. 19% MwSt. beträgt 74.900

Mehr zu den Wohnmobilen und Vans von Pilote , dem Händlernetzwerk und der neuen

Begonnen hat die Erfolgsgeschichte von Pilote mit der Tour eines späterenMitbegründers durch die USA. Inspiriert vom freiheitsliebenden Verständnis desReisens dort und überzeugt von dessen erfolgreicher Zukunft, begann eineHandvoll engagierter Tüftler mit der Produktion der ersten Wohnmobile. Gut zweiJahre später trug der erste berühmte Alkoven R360 erstmals sowohl dasPilote-Logo als auch die vier Buchstaben einer legendären amerikanischen Marke:Ford. Mit dem Launch der neuen Baureihe Atlas kommen die beiden Traditionsmarkenjetzt wieder zusammen und verkörpern mehr denn je diese gemeinsamen Werte:A wie Adventure - T wie Travel - L wie Lifestyle - A wie Authentic - S wieSpaciousUNABHÄNGIGKEIT, STIL, LEICHTIGKEITMit der Baureihe Atlas geht Pilote einen weiteren Schritt, um sein Portfolio zuerweitern und bringt mit dem Pilote Atlas A603 G einen Campervan auf die Straße,der den Traum von großen Abenteuern und unabhängigem Reisen mit einem hohenAnspruch an edles und modernes Innen- und Außendesign verbindet. Deshalbüberzeugt der neue Campervan mit 3,5 Tonnen auch durch seine charakterstarkeOptik. Eine besondere Serienausstattu ng, zu der u. a. eine Dieselheizung undzwei Solarmodule gehören, trägt auch dazu bei, unterwegs möglichst autark zusein.STARKE BASIS FÜR MAXIMALEN GRIPDen Wunsch nach Abenteuern kommt der Altas nach. Denn die traktionsstarke Basisist speziell für unebenes Gelände ausgerichtet und verbessert die Stabilität unddamit auch den Fahrkomfort. Auch in Sachen Größe punktet der Pilote Atlas: Beiwendigen 6 m Fahrzeuglänge bietet er dank seiner Höhe von 2,65 m ein großartigesRaumgefüh l und viel Platz. Beides gibt es auch im großzügigen Querbett im Heckund der XXL-Garage.ALLES UNTER EINEM DACH - DIE GROUPE PILOTE AUF DER CMTBesucher der CMT in Stuttgart können die besondere Vielfalt der gesamten GroupePilote auf über 1.500 Quadratmetern in Messehalle 3 erleben. Neben den 19neusten Reisemobilen und Vans von Pilote, Le Voyageur und Joa Camp können Gästesieben Topseller und Neuheiten von FRANKIA sowie sechs Microliner von Yucon liveentdecken.Ort: Messe Stuttgart | 14. bis 22. Januar 2023 - täglich 9 bis 18 Uhr | Halle 3|Pilote: Stand 3A52 | FRANKIA: Stand 3A72 | Yucon: Stand 3A71 | Le Voyageur:Stand 3A71 | Joa Camp: Stand 3A52/3A57. Insgesamt zeigt die Groupe Pilote über30 Campervans und Reisemobile.