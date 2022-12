Logical Lemon unter den Speakern bei "This is Marketing" - YouTube als wichtigste Zukunfts-Plattform für Unternehmen hervorgehoben (FOTO)

Frankfurt am Main (ots) - Die Premium Unternehmensberatung Logical Lemon GmbH

hat vom 26. bis 27. November 2022 an der Marketing-Messe "This is Marketing" in

Frankfurt teilgenommen.



Knapp über 1.800 Gäste, mehr als 40 Speaker und über 100 Aussteller versammelten

sich an jenem Wochenende bei der wohl bekanntesten Marketing-Veranstaltung für

digitale Vermarktung und Online-Marketing-Strategien. Unter den Ausstellern war

auch das Team von der Logical Lemon GmbH mit den beiden Geschäftsführern

Jonathan Laufer und Christian Schuppner. Letzterer war unter den Vortragsrednern

am Samstagabend dabei.