LONDON (dpa-AFX) - Um Reisechaos rund um Weihnachten zu vermeiden, soll während eines angekündigten Streiks von Grenzbeamten das britische Militär aushelfen. Truppen hätten an den Londoner Flughäfen Gatwick und Heathrow in dieser Woche bereits dafür trainiert, bestätigte das Verteidigungsministerium am Freitag dem Sender Sky News.

Die Gewerkschaft Public and Commercial Services Union hat im Kampf um höhere Löhne und bessere Arbeitsbedingungen über die Feiertage zu mehrtägigen Streiks aufgerufen, was die Abläufe im Reiseverkehr enorm zu stören droht. Davon sind auch Flughäfen in Birmingham, Cardiff, Glasgow und Manchester betroffen. Das Innenministerium warnte bereits vor längeren Wartezeiten.