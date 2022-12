Geplante Gasbohrungen vor Borkum Deutsche Umwelthilfe und Bürgerinitiative Saubere Luft für Ostfriesland beantragen Ablehnung und kündigen weitere rechtliche Schritte an

Berlin/Emden (ots) -



- Niederländischer Öl- und Gas-Konzern One-Dyas will Erdgas in der Nordsee

fördern

- Geringe Gasfördermenge leistet keinen Beitrag zur Energiesicherheit, ist aber

mit massiven Schäden für Klima und Natur verbunden

- DUH und Bürgerinitiative Saubere Luft Ostfriesland fordern Ablehnung des

Förderantrags und kündigen rechtliche Schritte an



Im Planungsfeststellungsverfahren zu den Gasförderungen in der Nordsee durch den

niederländischen Öl- und Gaskonzern One-Dyas haben die Deutsche Umwelthilfe

(DUH) und die Bürgerinitiative Saubere Luft Ostfriesland Einwendungen beim

zuständigen Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie (LBEG) Niedersachsen

eingereicht. One-Dyas will mit einer neuen Förderplattform knapp 500 Meter vor

der deutschen Seegrenze und in unmittelbarer Nähe zum UNESCO-Weltnaturerbe

Wattenmeer sowie mehrerer Natura-2000-Gebiete ein Gasfeld ausbeuten, das sich je

zur Hälfte unter der niederländischen und deutschen Nordsee befindet. Die DUH

und die Bürgerinitiative kritisieren das als unvereinbar mit den Klimazielen und

befürchten immense Schäden für die Natur. Die Organisationen fordern das LBEG

auf, den Förderantrag abzulehnen und kündigen weitere rechtliche Schritte an.