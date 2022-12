Volkswagen – Optimismus trotz widrigem Umfeld

Das aktuell schwierige Umfeld stellt auch Konzerne wie die Volkswagen AG vor Herausforderungen. Trotz der widrigen Umstände gibt es für den Automobilhersteller positive Entwicklungen, welche Hoffnung geben könnten. Die zuvor gestoppten Produktionen in China laufen wieder an und der Börsengang der Porsche AG könnte dem Konzern eine positive Prognose geben. Vontobel bietet eine Multi-Aktienanleihe mit der WKN VV996Z auf BMW, Mercedes und VW an.

PKW-Neuzulassungen geben Zuversicht

Die vom Kraftfahrt-Bundesamt veröffentlichten Zahlen für November sorgen für ein Aufatmen im Automobilmarkt. So haben die Neuzulassungen für PKWs, verglichen zum Vorjahresmonat, um 31,4 Prozent stark zugelegt und liegen nun bei 260.512. Verglichen zum Vorjahr befinden sich die Neuzulassungszahlen damit immer noch um 2,4 Prozent im Minus. Die Aussichten für die Automobilkonzerne scheinen sich jedoch allgemein zu verbessern. So stieg der Index des Wirtschaftsforschungsinstitut „ifo“ auf minus 2,2 Punkte im November gegenüber minus 4,3 Punkten im Oktober. Laut dem ifo-Experten Oliver Falck sinke die Wahrscheinlichkeit einer Gasmangellage im Winter, was die Wahrscheinlichkeit einer Rezession verringere. Dies könnte dem Automobilmarkt aufgrund der weniger negativ eingeschätzten wirtschaftlichen Gesamtprognose Auftrieb verleihen.