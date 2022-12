BEIJING, 9. Dezember 2022 /PRNewswire/ -- In einer globalen Umfrage lobten 85 Prozent der Befragten das Konzept einer „Gemeinschaft mit einer gemeinsamen Zukunft für die Menschheit", während 94,2 Prozent die von China vorgeschlagenen Werte „Frieden, Entwicklung, Fairness, Gerechtigkeit, Demokratie und Freiheit" für die gesamte Menschheit schätzen.

Die Umfrage wurde von der Denkfabrik CGTN und dem Tsinghua-Epstein Center for Global Media and Communication durchgeführt. Insgesamt 4.000 Menschen aus 20 Ländern wurden vor der Reise des chinesischen Präsidenten Xi Jinping nach Saudi-Arabien für einen Staatsbesuch und zur Teilnahme am ersten Gipfeltreffen zwischen China und den arabischen Staaten und am Gipfel zwischen China und dem Golf-Kooperationsrat (GCC) befragt.