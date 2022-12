BAADER BANK stuft AURUBIS AG auf 'Add'

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Aurubis vor Zahlen zum Geschäftsjahr 2021/22 auf "Add" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. Das Vorsteuerergebnis des Kupferkonzerns könnte am unteren Ende der Zielspanne ausfallen, schrieb Analyst Christian Obst in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die langfristigen Aussichten seien aber günstig./edh/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 09.12.2022 / 10:35 / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Aurubis Aktie wird aktuell mit einem Minus von -1,18 % und einem Kurs von 80,14EUR gehandelt.