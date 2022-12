"Aid Card" der Bulat Utemuratov Foundation feiert ihr fünftes Jahr der philanthropischen Zusammenarbeit

Almaty, Kasachstan (ots/PRNewswire) - Das von der Bulat Utemuratov Foundation

(https://utemuratovfund.org/en) , der ForteBank (https://forte.kz/kk) und dem

Roten Halbmond der Republik Kasachstan (https://redcrescent.kz/en/home/)

gemeinsam initiierte Aid-Card-Programm feiert sein fünfjähriges Bestehen, seit

es begonnen hat, Menschen zu unterstützen, die von Natur- und von Menschen

verursachten Katastrophen in Kasachstan betroffen sind.



Seit 2017 leistet Aid Card finanzielle Hilfe für Menschen in Gebieten, die von

Katastrophen wie Überschwemmungen, Bränden, Explosionen von Munitionslagern und

Dammbrüchen betroffen sind. Der Gesamtbetrag der von der Stiftung für die

gezielte Unterstützung bereitgestellten Mittel beläuft sich derzeit auf eine

Million USD. Dank des Projekts haben bereits über 13.000 Kasachen finanzielle

Hilfe erhalten.





Seit Bestehen der Stiftung wurde das Land von zahlreichen Naturkatastrophenheimgesucht, darunter verheerende Überschwemmungen in verschiedenen Regionen undin diesem Jahr großflächige Waldbrände im Norden. Letztere hatten zurEvakuierung von fast zweitausend Menschen aus dem Katastrophengebiet geführt.Das Programm richtete sich an kasachische Einwohner, deren Häuser durch dieÜberschwemmungen oder Brände zerstört wurden.Aid Card ist ein einzigartiges Projekt nicht nur in Kasachstan, sondern auch iminternationalen philanthropischen Bereich. In Krisensituationen arbeitet derRote Halbmond mit der örtlichen Verwaltung zusammen, um Listen von Opfern ausden gefährdeten Gemeinschaften zu erstellen, während die ForteBank Bankkartenausgibt, auf die die Stiftung Geldmittel überweist. Dieses sichere undtransparente Verfahren gewährleistet, dass die Hilfe bei den Opfern ankommt.In einigen Fällen hat das Aid-Card-Programm auch dazu beigetragen, dieFinanzbildung zu verbessern. Um die Gelder zu erhalten, begannen einige Familienund Einzelpersonen zum ersten Mal, sich bargeldlose Zahlungsmittel zuzulegen undnutzten Bankkarten und die Infrastruktur der Banken.In internationalen philanthropischen Kreisen wird regelmäßig über optimierteAnsätze zur Bewältigung der Herausforderungen im Zusammenhang mit derUnterstützung der Opfer von Natur- und von Menschen verursachten Katastrophendiskutiert. Die Bulat Utemuratov Foundation verfolgt diese Diskussionen aktivund unterstützt den Roten Halbmond von Kasachstan weiterhin bei seinenInitiativen.