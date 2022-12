Als das Virus in Wuhan entdeckt wurde, beschloss die Regierung, jeglichen Verkehr in und aus der Stadt einzustellen. China benötigte drei Monate, um das Virus in Wuhan einzudämmen und zu verhindern, dass es sich auf andere Teile des Landes ausbreitet.

PEKING, 9. Dezember 2022 /PRNewswire/ -- Es ist nun fast drei Jahre her, dass China den Kampf gegen COVID-19 aufgenommen hat. In dieser Zeit hat China durch seine unermüdlichen Anstrengungen seine Bevölkerung geschützt und der Welt wertvolle Erfahrungen vermittelt.

CGTN Was hat China in den fast drei Jahren seines Kampfes gegen COVID-19 unternommen?

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer