Jörg Botti zum neuen Hauptgeschäftsführer der BG ETEM ab 01.06.2023 gewählt (FOTO)

Köln (ots) - Die BG ETEM bekommt zum 1. Juni 2023 eine neue, schlankere

Verwaltungsspitze. Die Weichen dafür hat die Vertreterversammlung der

Berufsgenossenschaft Energie Textil Elektro Medienerzeugnisse (BG ETEM) in ihrer

Sitzung am 9. Dezember 2022 in Köln gestellt.



Die Verwaltung der BG ETEM wird künftig von Jörg Botti als Hauptgeschäftsführer

und Marco Wetzel als seinem Stellvertreter geführt. Jörg Botti gehört seit 2018

der Geschäftsführung der BG ETEM an. Der 52-jährige Vater von zwei Kindern ist

derzeit als Mitglied der Geschäftsführung unter anderem für die Bereiche

Rehabilitation und IT verantwortlich. Er setzt sich für den Ausbau des

Reha-Managements und die weitere Digitalisierung der Verwaltung ein. Marco

Wetzel wechselt von der BG Verkehr zur BG ETEM.