Ma'aden als Gründungspartner des Future Minerals Forum 2023 in Saudi-Arabien bestätigt

Riad, Saudi-Arabien (ots/PRNewswire) - Ma'aden, Saudi-Arabiens führendes

Bergbauunternehmen, hat heute seine Unterstützung für das kommende Future

Minerals Forum (FMF) angekündigt, das vom 10. bis zum 12. Januar 2023 in Riad

stattfinden wird. Als Gründungspartner wird Ma'aden seine neuesten

Errungenschaften in der Bergbauindustrie vorstellen, die zur Entwicklung von

Wirtschaft und Gesellschaft beitragen.



Im Rahmen des Programms des FMF wird Robert Wilt, CEO von Ma'aden, einer der

Hauptreferenten sein. Wilt ist ein Veteran der Bergbauindustrie und kann auf

über 30 Jahre Erfahrung in den Bereichen Ingenieurwesen, Bergbau und

multinationale Unternehmensführung zurückblicken. Er ist dafür bekannt, in einem

schwierigen globalen Umfeld außergewöhnliche strategische und operative

Ergebnisse zu erzielen.