BERENBERG stuft Unilever PLC auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Unilever nach der jüngsten Investorenkonferenz auf "Buy" mit einem Kursziel von 4800 Pence belassen. Wachstum sei die höchste Priorität, sei herausgestellt worden, schrieb Analyst James Targett in einer am Freitag vorliegenden Studie. Mit Blick auf die Ziele für 2022 und die mittelfristigen Prognosen habe der Konsumgüterkonzern keine Änderungen vorgenommen. Er sieht seine positive Haltung zur Aktie als davon untermauert an./ck/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 09.12.2022 / 06:13 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Unilever Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,58 % und einem Kurs von 48,21EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: James Targett

Analysiertes Unternehmen: Unilever PLC

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 48

Kursziel alt: 48

Währung: GBP

Zeitrahmen: 12m