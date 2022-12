Benchmark-Bericht des EDM Council beschreibt ausführlich den strategischen Aufstieg von Chief Data Officers

New York (ots/PRNewswire) - Zweijährige Studie deckt sich erweiternde Funktion

des CDO und eine breitere Etablierung des Datenmanagements in verschiedenen

Branchen weltweit auf



EDM Council, der branchenübergreifende Handelsverband für Datenverwaltung, hat

seinen 2023 Global Data Management Benchmark Report (https://c212.net/c/link/?t=

0&l=de&o=3731325-1&h=3316128660&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%2

6l%3Den%26o%3D3731325-1%26h%3D1496432454%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fapp.smartshee

t.com%252Fb%252Fform%252F897efe1b8f0548cc8ae6d96a472f804a%26a%3D2023%2BGlobal%2B

Data%2BManagement%2BBenchmark%2BReport&a=2023+Global+Data+Management+Benchmark+R

eport) veröffentlicht, der die Bedeutung des Chief Data Officers in allen

Branchen und die Zunahme des Datenmanagements als formale Disziplin innerhalb

von Unternehmen aufzeigt.