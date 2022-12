United Airlines könnte bald durchstarten!

Fazit:

Mittelfristig orientierte Anleger dürften erst bei einem Kursstand von mindestens 50,00 US-Dollar bei der United-Airlines-Aktie profitieren, in einem Long-Szenario könnten dann die Niveaus um 54,52 und 63,72 US-Dollar in einem ersten Schritt angesteuert werden. Darüber wäre sogar ein Anstieg an rund 80,00 US-Dollar technisch möglich. Für all diese Fälle könnte dann beispielshalber das bis Ende nächsten Jahres laufende Turbo Long Zertifikat WKN MD7U3D zum Einsatz kommen. Die mögliche Renditechance beliefe sich bei Umsetzung des ersten Schrittes auf 130 Prozent, Ziel des Scheins läge dann bei 3,41 Euro. Eine Verlustbegrenzung sollte natürlich nicht fehlen, aber auch das Niveau des 50-Wochen-Durchschnitts bei 41,58 US-Dollar nicht überschreiten. Entsprechend würde sich im Schein ein Stopp-Kurs von 1,29 Euro ergeben.