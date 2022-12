Fazit:

Wochenschlusskurse oberhalb von 63,00 US-Dollar würden die Annahme der inversen SKS-Formation klar unterstützen und könnten in einem ersten Schritt Kurspotenzial an 66,59 US-Dollar freisetzen. Darüber würde schließlich der Bereich um 70,00 US-Dollar als weiteres Ziel interessant werden. Um hiervon möglichst stark zu profitieren, könnte beispielshalber der Call-Optionsschein WKN MB0DJ9 zum Einsatz kommen. Die mögliche Renditechance beliefe sich bei vollständiger Umsetzung der Idee auf 80 Prozent, Ziel des Scheins läge am Ende bei 2,26 Euro. Eine Verlustbegrenzung sollte allerdings den Bereich von vorläufig 59,30 US-Dollar gemessen am Basiswert nicht überschreiten, woraus sich ein Stopp-Kurs von 1,25 Euro im Scheine geben würde.