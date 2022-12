PEKING, 9. Dezember 2022 /PRNewswire/ -- Das gegenseitige strategische Vertrauen zwischen China und Saudi-Arabien sei gestärkt worden und die bilaterale praktische Zusammenarbeit in verschiedenen Bereichen habe seit der Aufnahme diplomatischer Beziehungen vor 32 Jahren fruchtbare Ergebnisse erbracht, erklärte der chinesische Präsident Xi Jinping am Mittwoch in einer schriftlichen Erklärung bei seiner Ankunft in Riad.

Die von Präsident Xi und dem saudischen König Salman bin Abdulaziz Al Saud gelenkten bilateralen Beziehungen hätten nicht nur ihren Völkern genützt, sondern auch zu Frieden, Stabilität, Wohlstand und Entwicklung in der Region beigetragen, sagte er.