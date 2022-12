Biden unterstützt Aufnahme der Afrikanischen Union in G20

WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Joe Biden unterstützt die Aufnahme der Afrikanischen Union (AU) in die G20-Gruppe der führenden Industrie- und Schwellenländer. Biden wolle dies kommende Woche während eines US-Afrika-Gipfels in Washington ankündigen, sagte der Kommunikationsdirektor des Nationalen Sicherheitsrats, John Kirby, am Freitag. Der Afrikanischen Union gehören 54 Länder an. Die Staats- und Regierungschefs treffen sich regelmäßig, um wichtige Themen Afrikas zu besprechen. "Wir brauchen mehr afrikanische Stimmen in internationalen Gesprächen", sagte Kirby.

Die Gruppe der 20 besteht aus der Europäischen Union und den stärksten Volkswirtschaften aller Kontinente - darunter auch Deutschland und den USA. Sie repräsentiert knapp zwei Drittel der Weltbevölkerung. Biden hat für kommende Woche zu einem Gipfel mit rund 50 Staats- und Regierungschef aus zahlreichen Ländern Afrikas in die US-Hauptstadt geladen. Dabei solle es unter anderem um die Stärkung der Gesundheitssysteme, die Bewältigung der Klimakrise und die Stärkung der freien internationalen Ordnung gehen.