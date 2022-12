Die Gesundheitsmarke Rousselot von Darling Ingredients erhält ein US-Patent für eine Gelatine-Technologie, mit der die Herstellung von nutrazeutischen Gummibärchen verbessert wird

(NYSE: DAR), der weltweit führende Hersteller von nachhaltigen Produkten aus

Lebensmittelresten und Produzent von erneuerbaren Energien, gab heute bekannt,

dass das US-Patent- und Markenamt (U.S. Patent and Trademark Office, USPTO)

seiner Gesundheitsmarke Rousselot das US-Patent Nr. 11.490.634 erteilt hat und

damit das geistige Eigentum von Rousselot an SiMoGel(TM), einer

Gelatinetechnologie, mit der die Herstellung von Gummibonbons auf Stärkebasis

überflüssig wird, sichert.



SiMoGel ermöglicht die Herstellung von nutrazeutischen Gummibonbons unter

Verwendung von Silikon- oder Metallformen, die leicht zu reinigen sind und im

Gegensatz zu herkömmlichen Stärkeschalen während der Produktion keine

Staubentwicklung verursachen. Darüber hinaus verkürzt SiMoGel die Aushärtezeit

deutlich auf weniger als 30 Minuten im Vergleich zu 24 Stunden bei der

herkömmlichen Herstellung auf Stärkebasis.