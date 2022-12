Die Woche der Notenbanken / Kommentar zur Lage an den Finanzmärkten von Kai Johannsen.

Frankfurt/M. (ots) - Für die Akteure an den internationalen Finanzmärkten wirddie neue Handelswoche die Woche der Notenbankentscheidungen. Denn in gleich dreirenommierten und an den Kapitalmärkten viel beachteten Zentralbanken kommen dieEntscheider in den nächsten Tagen zu ihren letzten turnusmäßigen geldpolitischenBeratungen in diesem Jahr zusammen: in der US-Notenbank Fed, der EuropäischenZentralbank (EZB) und der Bank of England (BoE). Es wird an den Märktenallgemein erwartet, dass die Währungshüter den Fuß vom Gaspedal in SachenZinserhöhungstempo nehmen und den Märkten damit zudem signalisieren, dass manauch im neuen Jahr davon ausgehen kann, dass eher ein Gang weiter herunter- alsheraufgeschaltet wird, da sich die Inflation wohl weiter in die gewünschteRichtung entwickeln wird und infolgedessen eine gemächlichere Gangart in derGeldpolitik angemessen erscheint - und auch in konjunktureller Hinsicht dürftedies angebracht sein.Den Anfang macht die Fed. Am Mittwochabend um 20 Uhr MEZ wird wohl über dieTicker laufen, dass der US-Leitzins (Fed Funds Rate) dann bei 4,50 % liegen wirdund damit 50 Basispunkte höher als zuvor. So heißt es in dem Wochenausblick der Commerzbank hierzu, dass die US-Notenbank Fed beschließen dürfte, ihre Zinsennicht noch einmal um 75, sondern nur noch um 50 Basispunkte zu erhöhen. Fed-ChefPowell habe in einer Rede jüngst klargemacht, dass die Zeit von großenZinsschritten um 75 Basispunkte vorbei sei. Bereits auf der Dezember-Sitzungkönne sich die Fed mit einem kleineren Schritt zufriedengeben.