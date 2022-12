Deutsche Tochtergesellschaft von ZPMC veröffentlicht Übersee-CSR-Bericht

Shanghai, China (ots/PRNewswire) - Die Shanghai Zhenhua Heavy Industries Co.,Ltd. (ZPMC) hat kürzlich ihren ersten Bericht zur sozialen Verantwortung vonUnternehmen (Corporate Social Responsibility, CSR) über ihre deutscheTochtergesellschaft veröffentlicht. Indem sie es als Mission ihrer sozialenVerantwortung definierte, "die Welt zu einem besseren Ort zu machen",berücksichtigte die deutsche Division die Stimmen aller Interessenvertreter undnahm sie in ihre Corporate Governance auf. Die ZPMC-Tochter legt einenSchwerpunkt auf Ausrüstung und Dienstleistungen und hat gute Fortschritte dabeigemacht, soziale Verantwortung in drei identifizierten Bereichen zu erfüllen:Aktivitäten, die über das gesamte Unternehmen hinweg koordiniert werden,nachhaltige Entwicklung und interkulturelle Integration, die ein gutes Beispielfür andere chinesische Unternehmen mit Einrichtungen in Übersee sind.Im CSR-Bericht hat die deutsche Tochtergesellschaft erläutert, in welcheRichtung ihre zukünftigen Bemühungen im Bereich der sozialen Verantwortung gehenwerden. In der nächsten Phase wird das Unternehmen die Integration derRessourcen weiter vorantreiben, die operative Leistung verbessern, sich an derExpansion in mehr Märkte beteiligen und ein Kooperationsmodell mit europäischenPartnern etablieren, das durch die Zusammenarbeit mit den Organisationen vonZPMC in der gesamten Region gegenseitiges Vertrauen, gegenseitigen Nutzen undeine kollaborative Arbeitsumgebung ermöglicht.Link zur offiziellen Website: https://wx.qq.com/cgi-bin/mmwebwx-bin/webwxcheckurl?requrl=https://www.zpmc.com/news/cont.aspx?id=339&skey=@crypt_8f729e19_6cddc1bef2bab5a34a1ae658794092d8&deviceid=e886153970015045&pass_ticket=jZYI%2BAdvzl%2FDpFretf2Tne%2FA5T6zmJEP2uHf0kbsgzRSOSWHnwAxUlP8zByGpVkP&opcode=2&scene=1&username=@b1c17e450dce33422388b7c7aacf21a7View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/deutsche-tochtergesellschaft-von-zpmc-veroffentlicht-ubersee-csr-bericht-301699604.htmlPressekontakt:Xulei Tao,taoxulei@zpmc.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/166332/5391261OTS: Shanghai Zhenhua Heavy Industries Co.,ltd.