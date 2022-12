Förderunternehmen wollen mehr Gas und Öl in Deutschland fördern

Osnabrück (ots) - Förderunternehmen wollen mehr Gas und Öl in Deutschland

fördern



Mehrere Projekte geplant - Dachverband: Mit Fracking lässt sich Gaspreis senken



Osnabrück. Mehrere Förderunternehmen planen nach einem Bericht der "Neuen

Osnabrücker Zeitung" ihre Gas- und Öl-Förderung in Deutschland auszuweiten. So

teilte ein Sprecher von Wintershall Dea auf Anfrage der Redaktion mit, dass

derzeit geprüft werde, ehemalige Gasfelder wieder in Betrieb zu nehmen.

"Kurzfristig kann Wintershall Dea für die nächsten zwei bis drei Jahre ihre

jährliche heimische Gas- und Ölförderung in Deutschland bis zu 10 Prozent

steigern", so der Unternehmenssprecher. Dafür sei kein Einsatz der umstrittenen

Fracking-Technologie erforderlich. Dennoch sei politische Rückendeckung nötig,

da die Projekte auch so genehmigungspflichtig seien.