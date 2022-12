Chinesische Elemente glänzen in Saudi-Arabien, und der Boulevard "World Metasight"-Projekt von Unilumin wurde in den höchsten Tönen gelobt

Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - SHENZHEN, China, 10. Dezember 2022

/PRNewswire/-- In der saudi-arabischen Hauptstadt Riad sind chinesische Elemente

seit Langem Bestandteil des Lebens der Menschen und der nationalen Entwicklung.



Unter den chinesischen Elementen wurde das am 21. November in Riad gestartete

Boulevard World Cultural Travel Project zu einem neuen Wahrzeichen der

Unterhaltung in Saudi-Arabien. Das von dem chinesischen LED-Unternehmen Unilumin

realisierte Projekt umfasste fast 15.000 Quadratmeter verschiedener

LED-Anzeigen, darunter auch einen riesigen kugelförmigen Bildschirm mit einem

Durchmesser von 35 Metern (womit der Guinness-Weltrekord gebrochen wurde), schuf

erfolgreich eine Metasight-Stadt in der Wüste und überzeugte die Welt einmal

mehr von Chinas Spitzentechnologie.