Rebound Plastic Exchange unterstützt Deutschland bei der Zirkulation von recycelten Kunststoffen

ABU DHABI, VAE, 10. Dezember 2022 /PRNewswire/ -- Rebound Plastic Exchange, eine globale digitale B2B-Handelsplattform für recycelte Kunststoffe, ist bereit, Deutschland dabei zu unterstützen, bei recycelten Kunststoffen Zirkularität zu erreichen. Obwohl Deutschland für seine führenden Recycling-Projekte und sein zuverlässiges Abfallentsorgungssystem bekannt ist, ist es nach wie vor einer der größten Erzeuger von Verpackungsabfällen auf dem Kontinent, insbesondere aus Kunststoffen 1 . Laut dem Statistischen Bundesamt 2 stieg die Gesamtmenge an Verpackungsabfällen im Jahr 2020 zu Beginn der COVID-19-Pandemie um 9,3 %.

Rebound Plastic Exchange, eine qualitätsgesicherte globale Handelsplattform für recycelte Kunststoffe, will Transparenz gewährleisten und gleichzeitig den grenzüberschreitenden Handel erleichtern, um die Kreislaufwirtschaft weltweit zu erschließen.

In Deutschland sind die Recyclingquoten seit Jahrzehnten relativ hoch. Durch die Verpackungsverordnung wurde Deutschland der erste Staat, der verbindliche Anforderungen an die Hersteller für das Recycling und die Rückgewinnung von Verkäufen einführte3. „Wenn Aggregatoren nicht in der Lage sind, eine Nachfrage zu finden, um ihre Rohmaterialien aus Kunststoff zu verkaufen, spielt es eigentlich keine Rolle, wie viel Prozent des Plastikabfalls für das Recycling getrennt wird. Rebound Plastic verbindet Akteure der Wertschöpfungskette mit vertrauenswürdigen, qualitätsgesicherten Prozessen", erklärte Maryam Al Mansoori, General Manager, Rebound Plastic Exchange.

Rebound Plastic Exchange verspricht Qualitätssicherung und Vertrauen, indem es die Mitglieder auf dem Markt überprüft und Börsennotierungen begutachtet und so der Branche dabei hilft, ihre Ziele zu erreichen und die Umwelt vor Plastik zu bewahren. Aktive Käufer und Verkäufer an der Rebound Plastic Exchange kommen aus mehr als 21 Ländern und helfen, Kunststoff-Rohstoffe zu den bevorzugten Preisklassen zu beziehen.

Zusammenarbeit zur Förderung der Zirkulation in den wichtigsten Importländern

Im Jahr 2017 wurden mehr als 340.000 Tonnen Plastikabfall von Deutschland nach China geschickt4. Die Exporte von deutschen Plastikabfällen nach Indien, Malaysia und Indonesien schossen Anfang 2018 in die Höhe.5

Als Reaktion auf sein Wachstum bei der Herstellung und dem Export von Kunststoffen hat sich Deutschland an mehreren Kooperationsprojekten mit acht wichtigen südostasiatischen Märkten beteiligt6. Darüber hinaus kalibriert Deutschland das Know-how Thailands, um Nachbarländer, nämlich Laos, Kambodscha, Vietnam und Bhutan, zu unterstützen und Anreize für ein nachhaltiges öffentliches Beschaffungswesen (SPP) und das Umweltsiegel7 zu schaffen.