Oberon Uranium führt die Explorationsaktivitäten auf seinem ehemals produzierenden Lucky Boy Projekt fort

Diese Pressemitteilung darf nicht über US-amerikanische Medienkanäle verbreitet werden.

Vancouver, BC – 9. Dezember 2022 – Oberon Uranium Corp. („Oberon Uranium“ oder das „Unternehmen“) (CSE: OBRN – WKN: A3DTQ2 – FRA: G7I) freut sich bekannt zu geben, dass eine im März/April 2022 durchgeführte Radonuntersuchung mit insgesamt 208 Messwerten anomale Werte ergab, die darauf hindeuten, dass sich die Uranmineralisierung über die Gebiete hinaus erstrecken könnte, die durch historische Abbaustätten gekennzeichnet sind.

Vorläufige Grundstückskartierungen und Szintillometer-Sondierungen haben hellen, kalkgrünen Torbernit, ein sekundäres Kupfer-Uran-Phosphat-Mineral, als die vorherrschende aufgedeckte Mineralisierung identifiziert. Glimmerhaltige Flöze aus Torbernit treten typischerweise mit auffälligen Brüchen Iim-hem-FeOx in einem stark kieselhaltigen Quarzit auf. Gegenwärtig wird der Torbernit als mobiler "Halo" interpretiert, der über dem Primärmineral Uraninit liegt. Nach einer vorläufigen Interpretation ist der nicht oxidierte Uraninit in einer unbekannten Tiefe der primäre Erzeuger von Radongas. Diese angedeutete Mineralisierung/Radongasquelle scheint durch frühere, oberflächliche Explorationsbohrungen nicht erprobt worden zu sein.

Lawrence Hay, President von Oberon Uranium Corp., erklärt: "Dies ist eine sehr aufregende Entwicklung, die darauf hindeutet, dass das Projekt Lucky Boy einen Wert hat, der über die historischen Produktionsgrenzen hinausgeht, und wir freuen uns darauf, mit weiteren Explorationen zu beginnen."

Warren Robb, Chief Geologist, ist die qualifizierte Person und hat die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt.

Über Oberon Uranium

Oberon Uranium Corp. ist ein Mineralexplorationsunternehmen mit einer Option auf den Erwerb einer 100%-Beteiligung am ehemals produzierenden Grundstück Lucky Boy in Arizona, USA. Oberon besitzt auch eine 100%-Beteiligung an der Liegenschaft Element 92 in Saskatchewan, Kanada. Weitere Informationen finden Sie in den Offenlegungsunterlagen des Unternehmens auf SEDAR (www.sedar.com) oder kontaktieren Sie das Unternehmen per E-Mail unter info@oberonuranium.com.