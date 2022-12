Wirtschaft Einzelhandel mit Weihnachtsgeschäft etwas zufriedener

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Einzelhandel in Deutschland sieht nach einem schleppenden Start des Weihnachtsgeschäfts eine zunehmend positive Entwicklung. In der Woche vor dem dritten Advent habe es "weiter an Fahrt" gewonnen, so eine Erhebung des Handelsverbandes Deutschland (HDE), die am Sonntag veröffentlicht wurde.



Für ein "positives Zwischenfazit" reicht es dem Verband zufolge dennoch nicht bei allen Handelsunternehmen. Laut HDE-Umfrage ist ein Drittel der Händler mit der Entwicklung in den zurückliegenden Tagen zufrieden. Gut liefen die Geschäfte dabei vielfach im Lebensmittelhandel (59 Prozent zufrieden), aber auch im Bekleidungshandel (40 Prozent zufrieden).