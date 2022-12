TOKIO, 11. Dezember 2022 /PRNewswire/ -- Project LUMINA (NotesCo., Ltd., Aniplex Inc., Lasengle Inc.) kündigt neue spielbare Charaktere, „Ushiwakamaru" und „The Count of Monte Cristo", für das 2D-Kampfspiel „MELTY BLOOD: TYPE LUMINA" an, das am 15. Dezember 2022* 1 um 05:00 Uhr (UTC) in einem kostenlosen Update verfügbar ist.

