Zunächst hätten die Feierlichkeiten friedlich begonnen, dann sei die Stimmung jedoch teils gekippt, berichtete Belga. Bereits bei vorherigen Siegen der Nordafrikaner war es in Brüssel zu Ausschreitungen durch Marokko-Anhänger gekommen./wim/DP/jha

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Bei Ausschreitungen nach dem Halbfinal-Einzug Marokkos bei der Fußball-WM hat die Polizei in Brüssel 60 Menschen festgenommen. Wie die belgische Nachrichtenagentur Belga in der Nacht zum Sonntag unter Berufung auf eine Polizeisprecherin berichtete, hätten Feiernde nach dem 1:0 über Portugal massiv Pyrotechnik eingesetzt. Kleine Gruppen hätten die Polizisten mit Gegenständen beworfen.

WM 2022 Ausschreitungen nach Marokko-Sieg - Dutzende Festnahmen in Brüssel

