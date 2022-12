2D-Kampfspiel "MELTY BLOOD TYPE LUMINA" kündigt neue frei spielbare Charaktere wie "Ushiwakamaru" und "The Count of Monte Cristo" sowie die neuen Sprachversionen Spanisch, Französisch und Brasilianisches Portugiesisch an

Tokio (ots/PRNewswire) - Project LUMINA (NotesCo., Ltd., Aniplex Inc., Lasengle

Inc.) kündigt neue spielbare Charaktere, "Ushiwakamaru" und "The Count of Monte

Cristo", für das 2D-Kampfspiel "MELTY BLOOD: TYPE LUMINA" an, das am 15.

Dezember 2022*1 um 05:00 Uhr (UTC) in einem kostenlosen Update verfügbar ist.



Darüber hinaus werden mit dem umfangreichen Update am selben Tag die spanische,

französische und brasilianisch-portugiesische Sprachversion des Spiels*2

hinzugefügt.