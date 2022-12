Hithium und Sun Valley unterzeichnen Absichtserklärung für neue strategische Partnerschaft

SYDNEY, 12. Dezember 2022 /PRNewswire/ -- Xiamen Hithium Energy Storage Technology Co., Ltd („Hithium") und die Sun Valley HK Group („Sun Valley") haben eine Absichtserklärung (Memorandum of Understanding, MOU) für die strategische Zusammenarbeit im Bereich der Energiespeicherung in Australien unterzeichnet.

Die Absichtserklärung wurde von Hong Chen, Geschäftsführer von Hithium, und Herrn He, Präsident von Sun Valley, im 5-Sterne-Hotel Sheraton Hyde Park in Sydney unterzeichnet. An der Unterzeichnungszeremonie der Absichtserklärung nahmenPeter Hodge, der Gründer von BDO (einer internationalen Top-5-Wirtschaftsprüfungsgesellschaft),Thomas Lee, Senior Partner von BDO, und Frau Er, Kundenmanagerin des Sheraton Hyde Park, als Zeugen teil. Gemäß der Vereinbarung beabsichtigen Hithium und Sun Valley, verschiedene Formen der Zusammenarbeit bei acht im Bau befindlichen Solarparks mit einer Leistung von insgesamt 200 MW/400 MWh und weiteren in Planung befindlichen Projekten mit 400 MW/800 MWh zu prüfen.