Auf spektakulären Live-Bildern der US-Raumfahrtbehörde Nasa war zu sehen, wie die Kapsel, von Fallschirmen gebremst, im Meer aufsetzte. "Orion" landete am Sonntagabend (MEZ) planmäßig im Pazifik vor der Küste Mexikos. "Wasserlandung", schrieb die Nasa auf Twitter - und hieß das Raumschiff "Zuhause" willkommen. "Orion" sei 1,4 Millionen Meilen durch den Weltraum gereist, habe den Mond umflogen und wichtige Daten gesammelt.

Es war ein geschichtsträchtiger Tag: vor genau 50 Jahren - am 11. Dezember 1972 - war "Apollo 17" als bis heute letzter bemannter Besuch von der Erde auf dem Mond gelandet. Insgesamt brachten die USA als bislang einziges Land mit den "Apollo"-Missionen zwischen 1969 und 1972 zwölf Astronauten auf den Mond.

Jetzt sei es ihr Ziel, von zukünftigen Mond-Missionen zu lernen, um den Kosmos zu erforschen, sagte Nasa-Chef Nelson am Sonntag. Ende der 2030er Jahre wollten sie mit Menschen zum Mars - "und dann noch weiter hinaus". Anders als beim Alleingang der USA vor 50 Jahren sei dies nun auch ein "großartiger Tag" für die internationalen Partner der Nasa, betonte Nelson. Die Europäische Raumfahrtagentur Esa und Raumfahrtagenturen mehrerer anderer Länder sind an "Artemis" beteiligt.

Auch private Firmen nehmen Kurs auf den Mond. Am Sonntag, wenige Stunden vor der Rückkehr von "Orion", war eine Rakete mit einem kommerziellen japanischen Mondlander in Richtung Mond gestartet. Bei einem Erfolg wäre es die weltweit erste private Mondmission. Die Rakete vom Typ Falcon 9 des US-Raumfahrtunternehmens SpaceX von Elon Musk hob vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral in Florida ab. Sie brachte den Lander "Hakuto-R" der japanischen Firma ispace auf den Weg zum Erdtrabanten. Ziel ist es, Nutzlasten kostengünstig und in hoher Frequenz zur Mondoberfläche zu befördern.