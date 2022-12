ASK Indian Entrepreneur Fund erhält OGAW-Zulassung und will 500 Mio. USD von globalen Investoren einwerben

SINGAPUR, 12. Dezember 2022 /PRNewswire/ -- ASK Capital, Teil der ASK Group („ASK") – eine der führenden indischen Vermögensverwaltungsgesellschaften – gab bekannt, dass sie von der irischen Zentralbank die Genehmigung für ihr erstes OGAW-Vehikel – den ASK Indian Entrepreneur Fund – erhalten hat. Das OGAW-Vehikel wird nach dem Vorbild des ASK-Flaggschiffs PMS, dem Indian Entrepreneur Portfolio („IEP") von ASK, aufgelegt, das seit seiner Einführung vor über einem Jahrzehnt eine starke Erfolgsbilanz aufweist.

OGAW (Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren) ist ein Regelwerk der Europäischen Kommission, das eine europaweit harmonisierte Regelung für die Verwaltung und den Vertrieb von Fonds schafft. OGAW-Fonds können in Europa registriert und an Anleger auf der ganzen Welt verkauft werden, wobei einheitliche Regulierungs- und Anlegerschutzanforderungen gelten. In Anbetracht des intensiven Regulierungsverfahrens, das erforderlich ist, damit ein Fonds von einer Aufsichtsbehörde als OGAW-konform anerkannt wird, dient das OGAW-Siegel als Gütesiegel für Qualität und Zuverlässigkeit für ausländische Anleger.

ASK nutzt das OGAW-Vehikel, um die IEP-Strategie einer breiteren internationalen Anlegerbasis zugänglich zu machen, und strebt an, in den nächsten drei Jahren 500 Mio. USD für diesen Fonds einzuwerben.

Das IEP stellt seit seiner Auflegung im Jahr 2010 eine der beständigsten Alpha-generierenden Strategien dar. Es investiert in Unternehmen, die von indischen Unternehmern geführt werden und die über ein hohes Maß an Unternehmensführung, Vision, Umsetzung, Kapitalallokation und Kapitalverteilung verfügen. Der zugrunde liegende IEP-Fonds von ASK hat seit seiner Auflegung eine kumulierte jährliche Wachstumsrate (CARG) von 18 % ** erzielt, während seine Benchmark, die BSE-500-CAGR, bei 10,7 % liegt.

Sunil Rohokale, MD und CEO der ASK Group, sagte bei dieser Gelegenheit: „Indiens Wirtschaft und Aktienmärkte übertreffen die meisten ihrer globalen Konkurrenten. Die Argumente für eine eigenständige Indien-Allokation waren noch nie so stark wie heute, und globale Investoren sind begierig darauf, mit den richtigen Vermögensverwaltern an der Wachstumsgeschichte Indiens teilzuhaben. Indiens demografische Dividende, die Leistungsfähigkeit des verarbeitenden Gewerbes und die fortschrittliche digitale Infrastruktur bieten langfristig orientierten globalen Anlegern eine überzeugende Anlagemöglichkeit. ASK ist als auf Indien spezialisierter Manager mit einer konsistenten Erfolgsbilanz bei der Alpha-Generierung gut positioniert, und dieser OGAW-Fonds wird es ausländischen Anlegern, insbesondere europäischen, erleichtern, in Indien zu investieren."