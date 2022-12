Der Freitag startete im DAX recht fest und brachte direkt die 14.300 wieder in den Fokus der Anleger. Immerhin befanden wir uns an einem entscheidenden Punkte, nachdem der Donnerstag bereits den Abwärtstrend der vergangenen Tage gebrochen hatte. Darauf gingen wir in der Morgenanalyse am 09.12.2022 mit diesem Bild zunächst ein (Rückblick):

20221209 DAX Endloskontrakt

Die Marktteilnehmer warteten vor allem auf die Erzeugerpreise aus den USA. Sie sollten eine Stunde vor der Wall Street Eröffnung vermeldet werden und wurden von Roland Jegen und mir live kommentiert:

In Summe gab es nachgebende Erzeugerpreise, wie die Prognosen auch lauteten, doch nicht ganz so stark, wie vorab erwartet. Dies führte in einer ersten Reaktion zu nachgebenden Kursen, die den ganzen Handelsbereich vom Freitagmorgen umfassten und erst kurz über der 14.200 zum Stillstand kam. Denn die erste Interpretation war, dass damit die US-Inflation weiterhin nur langsam zurückgeht und seitens der US-Notenbank weitere Zinsanhebungen notwendig werden.

Doch diese erste Reaktion wurde schnell wieder eingefangen. Eine zweite Reaktion zur Unterseite hin gab es im DAX nur in geringem Umfang. Meine Spekulation darauf war mit einem geringem Take Profit dann vollzogen worden:

Mehr Livetrading siehst Du gern wieder heute zur Wall Street am Nachmittag:

In Summe zeigte der DAX damit keine weitere Reaktion auf der Unterseite und vollzog den ersten starken Plustag der Handelstag mit diesen Parametern:

2022-12-09 DAX Boerse Frankfurt

Bei den Handelsdaten an der Börse Frankfurt ist vor allem der letzte Peak vor Handelsschluss auffällig. Hier rechnete man mit einem ähnlichen Reversal an der Wall Street wie vor einer Woche, als das Minus zu den US-Arbeitsmarktdaten komplett aufgearbeitet wurde. Doch an der Wall Street dominierte am Abend dann doch der Abgabedruck.

So fiel der DAX in Summe in der Vorwoche um "nur" 1 Prozent, die Wall Street aber um rund 3 Prozent:

2022-12-11 Indizes Woche

Wie starten wir mit diesen Voraussetzunngen in die neue Woche?

DAX-Ideen zum Wochenstart

Auf den übergeordneten XETRA-Chart bezogen sind wir damit weiterhin in der großen Konsolidierungszone der letzten 4 Wochen gefangen:

20221211 Xetra DAX 4 Wochen

Sie ist auch im langfristigen Chartbild gut zu erkennen und wird bei einem Ausbruch die Entscheidung aufzeigen, ob wir von hier aus die 15.000 erreichen oder noch einmal die 14.000 touchieren. Dies käme einem Test der 200-Tageliniegleich:

20221211 Xetra DAX 1 Jahr

Innerhalb dieser Konsolidierungszone gibt es immer wieder Trends, wie wir in der Vorwoche sehen konnten. Kurzfristiges Trading ist hierbei also weiterhin in der Bandbreite mein Favorit, erst bei einem Ausbruch gilt es, umzudenken:

20221211 Xetra DAX Dezember

Kurzfristig sind die Marken der Vorwoche mit den Hochs am Montag und den Tiefs am Mittwoch als Begrenzung spannend:

20221211 Xetra DAX Ausblick

Der Widerstand bleibt auch vorerst in der Vorbörse bestehen. Zum Montagmorgen sehen die US-Futures nahezu unverändert aus und damit auch der DAX bezogen auf die Levels vom Freitagabend:

20221212 Endloskontrakt DAX Vorboerse

Zum XETRA-Schluss ist dies immerhin ein Abschlug von 70 Punkten und damit ein neues GAP am Morgen.

Damit kommen wir direkt auf die anstehenden Termine zu sprechen.

Termine für Montag den 12.12.2022

Dabei sprechen wir neben Forex und Index-Bewegungen auch Aktien an, die aktuell mit ihren Quartalszahlen für Impulse am Markt sorgen. Diese Unternehmen melden noch in dieser Woche:

20221211 Earnings week

Eckdaten aus dem Wirtschaftskalender gibt es ebenfalls, jedoch vorrangig für England gleich um 8.00 Uhr. Danach finden einige Auktionen in den USA statt.

Ausführlich habe ich alle anstehenden Termine hier aufgelistet:

2022-12-12 Wirtschaftsdaten

Dein Andreas Bernstein

