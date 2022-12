Wirtschaft Arbeitgeber warnen vor neuen Regeln zur Arbeitszeiterfassung

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Arbeitgeberpräsident Rainer Dulger hat die Bundesregierung davor gewarnt, den Unternehmen nach einem Urteil des Bundesarbeitsgerichts bei der Arbeitszeiterfassung neue Aufzeichnungspflichten aufzubürden. "Die Stechuhr darf nicht in die Betriebe zurückkehren", sagte er der "Rheinischen Post".



Nach seiner Auffassung bedeute das Urteil nicht, dass die Arbeitszeitaufzeichnung in den Unternehmen durch den Betriebsrat erzwungen werden könne, so der Präsident der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA). "Der Gesetzgeber darf das Urteil nicht falsch interpretieren und den Betrieben nicht mehr Aufzeichnungspflichten auferlegen." Wie lange man arbeite, sei zum Beispiel die Sache der Sozialpartner.