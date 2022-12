Teleperformance holt Gold bei den diesjährigen ECCSA-Awards

LONDON, 12. Dezember 2022 /PRNewswire/ -- Teleperformance gewinnt den ersten Platz bei den European Contact Centre and Customer Service Awards. Das älteste und bekannteste Preisverleihungsprogramm in Europa gab die diesjährigen Gewinner vor mehr als 1.200 Gästen aus 32 Ländern bekannt. Teleperformance wurde mit insgesamt acht Preisen für hervorragenden Kundenservice ausgezeichnet.

Teleperformance wurde mit Gold in den Kategorien Best BPO Partnership (Large) (beste BPO-Partnerschaft (Groß)) und Best Approach to Diversity and Inclusion (bester Ansatz für Diversität und Inklusion) ausgezeichnet. In den letzten vier Jahren hat der Kundenerlebnis-Experte mehr als 30 ECCSA-Auszeichnungen erhalten, was seine Beständigkeit beweist und ihn unbestreitbar als führendes Unternehmen in Europa zementiert.