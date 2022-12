Übergeordnet steckt das Paar EUR/CHF bereits seit einem Verlaufshoch bei 1,6828 CHF aus Ende 2007 in einem langfristigen Abwärtstrend fest und tendierte bis Ende September talwärts. Den Tiefpunkt markiere das Paar ganz in der Nähe des 2015‘er Tiefs bei 0,9403 CHF und versucht sich mit dessen Hilfe nun an einem Doppelboden. Obwohl die jüngste Aufwärtsbewegung noch relativ am Anfang stehen dürfte, mehren sich die Zeichen auf eine Fortsetzung dieser aus technischer Sicht. Hinzu kommen zwei inverse SKS-Formationen unterschiedlicher Ausdehnung. Als eine besonders hohe Hürde präsentiert sich dabei der EMA 200.

Bislang technische Gegenreaktion

Der seit Ende September andauernde Aufschwung muss wegen eines fehlenden Bodens vorläufig noch als technische Gegenreaktion auf die vorausgegangenen Verluste gewertet werden, dennoch würde sich bei erfolgreicher Auflösung der größeren inversen SKS-Formation weiteres Aufwärtspotenzial oberhalb der Paritätsgrenze an 1,0318 CHF freisetzen lassen. Die wahren Herausforderungen für Bullen liegen aber zunächst am EMA 200 bei derzeit 0,9971 CHF, der Paritätsgrenze bei 1,00 und schließlich dem EMA 50 bei 1,0033 CHF. Sollten diese Hürden demnächst fallen, würde der Weg an 1,0318 CHF frei werden. Auf der Unterseite sollten sich Investoren jedoch vor einem Kursrückfall unter das Niveau von 0,9755 CHF hüten, dies könnte nämlich neuerliche Abschlagsrisiken an 0,9651 CHF eröffnen.