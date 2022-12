Caracal Gold plc hat sich eine nicht verwässernde Finanzierung in Höhe von 3 Mio. US$ gesichert

12. Dezember 2022 – Caracal Gold plc („Caracal“ oder das „Unternehmen“), der expandierende ostafrikanische Goldproduzent mit über 1.300.000 Unzen JORC-konformer Goldressourcen, freut sich, bekanntgeben zu können, dass das Unternehmen eine nicht verwässernde Finanzierung in Höhe von 3 Mio. US$ durch einen vorausbezahlten Vertrag über den Kauf von Gold gesichert hat. Dies folgt auf die Sicherstellung einer ersten bedingten, nicht verwässernden Finanzierung in Höhe von 10,5 Mio. US$ durch einen vorausbezahlten Vertrag über den Kauf von Gold, die am 29. November 2022 bekanntgegeben wurde.

Kilimapesa Gold Pty Ltd („KPG“), Caracals 100%ige kenianische operative Tochtergesellschaft, hat mit Philoro Global Trading AG („Philoro“) eine Vereinbarung über einen im Voraus bezahlten Kauf von Gold mit einem gesamten Vertragspreis von 3 Mio. US$ geschlossen. Der gesamte Vertragspreis wird KPG in nur einer Tranche von 3 Mio. US$ zur Verfügung gestellt, die bis einschließlich 31. Dezember 2022 abgerufen werden kann. Der Vertragspreis ist in sechs gleichen Raten ab sofort rückzahlbar. Das gelieferte Gold wird zum Spotpreis des Tages zum Zeitpunkt der Transaktion verkauft und unterliegt einem minimalen Abschlag und einer Scheidegebühr.

Robbie McCrae, CEO von Caracal, kommentierte: „Diese zweite, nicht verwässernde Finanzierung stärkt Caracals Liquidität weiter und erhöht die Gesamtsumme der in den letzten zwei Wochen aufgebrachten Mittel auf 13,5 Mio. US$. Die Gewinnung dieser beiden neuen hochkarätigen Partner, OCIM und Philoro, ist ein Beweis für Caracals enormes Potenzial, während sich das Unternehmen darauf konzentriert, seine Produktion auf über 50.000 Unzen pro Jahr mit Ressourcen von mehr als 3 Mio. Unzen auszubauen. Wir können uns nun auf die letzten Schritte fokussieren, um unser anfängliches Produktionsziel von 24.000 Unzen im Jahr zu erreichen und gleichzeitig unsere regionalen Explorationsbemühungen in Kenia voranbringen, um letztendlich die Lebensdauer der Mine und Wertpotenzial aufzubauen. Außerdem freuen wir uns über die Entwicklungsmöglichkeit, die uns Nyakafuru in Tansania bietet, und darauf, unser geplantes Explorationsprogramm voranzutreiben, um eine vorläufige wirtschaftliche Bewertung zu unterstützen.“