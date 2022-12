FRANKFURT (dpa-AFX) - Vor wichtigen Zinsentscheidungen im Wochenverlauf meiden Anleger am Montag das Risiko. Der Dax dürfte etwas tiefer in den Handel starten: Gut eine Stunde vor Handelsbeginn signalisierte der X-Dax als außerbörslicher Indikator einen Kursabschlag von 0,52 Prozent auf 14 295,77 Punkte. Der Dax dürfte damit der Schwäche der US-Börsen folgen. Dort waren die Investoren am Freitag in der Schlussstunde noch in die Defensive gegangen. Auch der EuroStoxx 50 wird schwächer erwartet.

"Die Marktteilnehmer werden sich vor den wichtigen Ereignissen in dieser Woche vermutlich in Zurückhaltung üben, zumal heute keine relevanten Datenveröffentlichungen anstehen", schrieben am Morgen die Experten der Landesbank Helaba. Die Anleger konzentrieren sich in den kommenden Tagen auf die Notenbank-Entscheidungen der US-amerikanischen Fed zur Wochenmitte sowie der Europäischen Zentralbank (EZB) am Donnerstag. Davor werden aber am Dienstag noch die US-Inflationsdaten von größerer Bedeutung sein.