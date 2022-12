Deutsche Anleihen starten mit Gewinnen in die Woche

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen sind am Montag mit leichten Kursgewinnen in die Woche gestartet. Am Morgen stieg der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future um 0,14 Prozent auf 140,57 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen fiel leicht auf 1,93 Prozent. In anderen Euroländern fiel der Auftakt am Rentenmarkt ebenfalls meist ruhig aus.

