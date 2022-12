Cargoroo sammelt 10 Millionen Euro für autofreie europäische Städte

Expansion in ganz Europa

Das eingeworbene Kapital ermöglicht es dem Spezialisten für E-Sharing-Lastenfahrräder, sein weiteres Wachstum zu finanzieren. Das Geld wird verwendet, um die Expansion des Bike-Sharing-Konzepts des Unternehmens in Europa voranzutreiben. Im nächsten Jahr wird Cargoroo sein Konzept in weiteren Städten in Deutschland und auf dem französischen Markt in der Stadt Lyon einführen. In den europäischen Städten, in denen das Bike-Sharing-Konzept bereits bekannt ist – wie Antwerpen und Berlin – wird Cargoroo seine Präsenz weiter ausbauen, indem es die Zahl der verfügbaren Lastenfahrräder deutlich erhöhen wird.

In den Niederlanden werden die E-Share-Lastenfahrräder in noch mehr Gegenden und Städten verfügbar sein. Cargoroo hat sein Konzept kürzlich in Eindhoven vorgestellt. In naher Zukunft wird die Anzahl der verfügbaren Lastenräder auch in Amsterdam, Utrecht, Den Haag, Nijmegen und Arnheim erhöht. Cargoroo beabsichtigt außerdem, neue Talente einzustellen, damit noch mehr Kunden von den unzähligen Vorteilen eines E-Sharing-Lastenfahrrads erfahren können.

„Mit dieser Investition kann unser Team den nächsten großen Schritt zur Verwirklichung unserer Mission machen: Städte lebenswerter, gesünder und sicherer zu machen", sagt CEO Erik de Winter. „Neben dem Kapital bringen die Investoren umfangreiche Erfahrungen und Kenntnisse in der Sharing Economy, dem öffentlichen Sektor und der Mobilität mit. Wir alle teilen die gleiche Vision und die gleichen Werte."

Investoren mit einem gemeinsamen Ziel

Die Sharing Group und Participatiefonds Duurzame Economie Noord-Holland (PDENH) schließen sich dem bestehenden Investor Fairtree Elevant Ventures an. Gemeinsam mit Leasinggesellschaften investieren sie eine Gesamtsumme von zehn Millionen Euro.

Die Sharing Group ist eine schnell wachsende Familie von Technologieunternehmen, die sich dem „Good Sharing"-Konzept verschrieben haben. Joost van Rooij, CMO The Sharing Group: „Wenn es um geteilte Mobilität geht, ist MyWheels die bekannteste Marke in unserem Portfolio. Unsere Investition in Cargoroo knüpft nahtlos daran an, denn beide Konzepte tragen dazu bei, die Zahl der Autos auf den Straßen zu reduzieren und die Lebensqualität in unseren Städten zu verbessern."