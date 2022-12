Cybeats gibt Update zu den kommerziellen Pilotprojekten mit Fortune 500-Unternehmen

Zu den nennenswerten SBOM Studio-Pilotprojekten mit Fortune 500-Unternehmen, die kurz vor dem Abschluss stehen, gehören:

- Unternehmen für intelligente Gebäudetechnologien, Software und Dienstleistungen aus dem S&P 500

- Industrietechnologie- und Infrastrukturunternehmen aus dem S&P 100

- Medizintechnik- und -geräteunternehmen aus dem S&P 100

„Seit der Markteinführung im April hat Cybeats eine unglaublich starke Pipeline aufgebaut, die das Umsatzwachstum bis 2023 und darüber hinaus unterstützen kann“, so Yoav Raiter, CEO von Cybeats. „Das Interesse mehrerer Fortune 500-Unternehmen aus den unterschiedlichsten Branchen ist ein wichtiges Indiz dafür, dass unsere Lösung im Bereich SBOM-Management und Software-Supply-Chain-Security bahnbrechend ist.“

„Die Sicherung von Pilotprojekten ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg des Kunden zu einer Kaufentscheidung und die Größe und das Kaliber unserer frühen Pilotkunden sind ein Beweis für den einzigartigen Wertbeitrag, den wir mit SBOM Studio liefern“, sagt Bob Lyle, CRO von Cybeats. „Die Rückmeldungen aus dem Markt und unseren laufenden Pilotprojekten sind positiv und werden auch im Jahr 2022 weiter an Dynamik gewinnen.“

Cybeats profitiert von einem sprunghaften Anstieg des Interesses an SBOM („Software Bill of Materials“) nach der Durchführungsverordnung des Weißen Hauses im Mai 2022, die einen neuen SBOM-Standard ankündigte, der in den Vereinigten Staaten[i] implementiert werden soll, sowie nach dem jüngsten EU Cyber Resilience Act[ii]. Die SBOM-Managementlösung von Cybeats bietet durch die Umsetzung von Best Practices eine proaktive Einhaltung der erwarteten Governance-, Risikomanagement- und Compliance-Anforderungen (GRC), indem sie ein SBOM für die gesamte eigene Software des Kunden und für alle vom Kunden verwendeten Produkte von Drittanbietern besitzt. Von der Verordnung in den USA bis hin zum jüngsten EU Cyber Resilience Act - der Wert und die Notwendigkeit der Verwendung von SBOMs weltweit wurde weiter zementiert.