DUBLIN/THOUSAND OAKS (dpa-AFX) - Der irische Arzneimittelhersteller Horizon Therapeutics steht offenbar vor der Übernahme durch den US-Biotechnologiekonzern Amgen . Amgen habe rund 116,50 US-Dollar je Aktie und damit insgesamt gut 26 Milliarden Dollar (rund 25,7 Mrd Euro) geboten, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Montag unter Berufung auf eine mit der Lage vertraute Person. Es wäre damit die größte Übernahme für Amgen überhaupt. Der Preis liege rund 20 Prozent über dem Horizon-Schlusskurs von 97,29 Dollar an der US-Technologiebörse Nasdaq vom Freitag. Amgen befinde sich in fortgeschrittenen Gesprächen, eine Transaktion könnte in den kommenden Tagen verkündet werden.

Der Kurs der Horizon-Aktie ist seit Ende November um 24 Prozent gestiegen. Da hatte der Konzern mit Sitz in Dublin erklärt, dass er mit Amgen, dem französischen Pharmakonzern Sanofi sowie einer Tochter des US-Gesundheitsunternehmens Johnson & Johnson vorläufige Gespräche über eine Übernahme führe.

Die Bewertung stieg daraufhin auf 22 Milliarden Dollar, was Sanofi am Wochenende veranlasste, aus dem Bieterrennen auszusteigen. Johnson & Johnson hatte sich da bereits zurückgezogen. Amgen kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 149 Milliarden Dollar. Der US-Biotechnologiekonzern sowie Horizon waren Bloomberg zufolge für eine Stellungnahme zunächst nicht zu erreichen. Am Sonntagabend hatte bereits das "Wall Street Journal" über fortgeschrittene Gespräche zwischen den beiden Unternehmen berichtet./nas/stw/stk