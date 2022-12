Wirtschaft Exporte nach Russland gehen weiter zurück

Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Im Oktober 2022 sind aus Deutschland insgesamt Waren im Wert von 135,3 Milliarden Euro exportiert worden. Das waren 11,4 Prozent mehr als im Vorjahresmonat, teilte das Statistische Bundesamt (Destatis) am Montag mit.



Die Ausfuhren nach Russland sanken im gleichen Zeitraum infolge des Kriegs in der Ukraine und der gegen Russland getroffenen Sanktionen um 59,5 Prozent auf 1,0 Milliarden Euro. Demgegenüber stiegen die Ausfuhren in das wichtigste Zielland deutscher Exporte, die USA, um 26,7 Prozent auf 13,8 Milliarden Euro. Wichtigste Exportgüter waren dabei Kraftfahrzeuge und Kraftfahrzeugteile im Wert von 3,5 Milliarden Euro (+35,4 Prozent zum Oktober 2021) und Maschinen im Wert von 2,2 Milliarden Euro (+4,5 Prozent).