Die unübertroffene Benutzerfreundlichkeit von MPI SENTIO(R) und QAlibria(R) wird jetzt auch zur automatisierten Kalibrierung von Vierport-HF-Systemen eingesetzt

„Die Automatisierung und erhebliche Vereinfachung komplexer Kalibrieraufgaben in Multiport-Messsystemen hilft unseren Kunden, die Datenerfassungszeit drastisch zu reduzieren und die Zuverlässigkeit der mit Multiport-/Differenzialgeräten erfassten Prüfmerkmale zu erhöhen", erklärte Andrej Rumiantsev, Director of RF Technologies der Advanced Semiconductor Test Division. „Seit der ersten Version der HF-Kalibriersoftware QAlibria, die wir 2014 auf den Markt brachten, erfüllen wir unermüdlich unsere Mission, die komplexe und arbeitsintensive Kalibrierung von HF-Systemen einfach, sicher und für alle zugänglich zu gestalten."

Die unübertroffene Benutzerfreundlichkeit von SENTIO und QAlibria wird jetzt auch zur automatisierten Kalibrierung von Vierport-Systemen eingesetzt. Solche wegweisenden Funktionen von QAlibria und SENTIO, wie die volle Integration in ein Einzelfenster-Multi-Touch-Benutzererlebnis, problemlose Arbeitsabläufe mit Unterstützung durch intelligente Assistenten, Konfigurationsalgorithmen, Daten und Tools zur Verifizierung der Kalibriergenauigkeit helfen selbst unerfahrenen Bedienern dabei, die Systemkalibrier- und Gerätemessarbeiten in kürzester Zeit und mit höchster Zuverlässigkeit zu erledigen.

Informationen zu MPI Corporation

Das 1995 gegründete Unternehmen MPI Corporation hat seinen Hauptsitz in Hsinchu in Taiwan und ist ein weltweit führendes Technologieunternehmen in den Bereichen Halbleiter, Leuchtdioden (LEDs), Fotodetektoren, Laser, Materialforschung, Luft- und Raumfahrt, Automobiltechnik, Glasfaseroptik, elektronische Bauelemente und vielen weiteren Bereichen. Die vier Hauptgeschäftsbereiche von MPI umfassen Probe Cards (Messsondenkarten), Fotonikautomatisierung sowie je einen Geschäftsbereich für hochmoderne Halbleiterprüf- und Wärmeprüftechnik. Das Sortiment der MPI-Produkte reicht von verschiedenen hochmodernen Technologien für Messsondenkarten, Abtast- und Prüfeinrichtungen bis hin zu Materialbehandlungs-, Inspektions- und Wärme-Luft-Systemen. Für viele dieser Produkte gibt es zur Ergänzung entsprechende hochmoderne Suites mit Kalibrier-, Prüf- und Messsoftware. Die starke Diversifizierung des Produkt- und Branchenportfolios des Unternehmens bietet ein gesundes Umfeld für die persönliche Entwicklung der Mitarbeiter und ihre Bindung an das Unternehmen. Die Synergien aus Produkttechnologien verschiedener Bereiche machen es möglich, dass jede neue Innovation eine Differenzierung in Bereichen hervorbringt, die für unseren geschätzten Kundenstamm von großer Bedeutung sind.

