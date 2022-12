Weihnachtsgeschäft bringt keine Besserung im E-Commerce

Berlin (ots) - Erstmals seit Anfang der Messungen im Jahr 2014 schrumpft der

Versandhandel mit Waren zu Weihnachten gegenüber dem Vorjahr: Die vorläufigen

Umsätze der Onlinehändler zwischen 1. Oktober und 30. November, inklusive Black

Friday, liegen (nicht preisbereinigt) über alle Branchen 16,8 Prozent unter dem

Vergleichszeitraum 2021. Mit Blick auf den Vergleichszeitraum im Vor-Corona-Jahr

2019 bleibt allerdings ein Plus von 13,1 Prozent erhalten.



Mode büßt Plus der ersten Pandemiejahre vollständig ein





Der direkte Vergleich mit 2021 zeigt, dass die Mode-Branche ("ClusterBekleidung") am härtesten vom schwachen Weihnachtsgeschäft betroffen ist. DieUmsätze im Oktober und November liegen (nominal) wieder auf dem Niveau desWeihnachtsgeschäfts von 2019 - ein Zeichen, dass die Händler außer imLuxussegment derzeit kaum Preiserhöhungen durchsetzen können.Link: Detaillierte Umsatzveränderungen nach Warenclustern; Basisjahr: 2022 (https://www.bevh.org/fileadmin/content/05_presse/Pressemitteilungen_2022/PM_Xmas22aa.png)Andere Warencluster zeigen sich wiederstandsfähiger: Trotz des Minus imbisherigen Weihnachtsgeschäft sind die Güter des täglichen Bedarfs(Lebensmittel, Drogerie, Tierbedarf) das einzige Cluster, das aufgelaufengegenüber dem Gesamtjahr 2021 noch Wachstum realisieren kann. Die Umsätze mitHaushaltswaren und -geräten entwickelten sich mit +2,9 Prozent ebenfalls stabil.Möbel, Lampen und Dekowaren (-9,1 Prozent) sowie Heimtextilien (-5,8 Prozent)verloren deutlich weniger als der Gesamtmarkt."Etwaige Hoffnungen auf das Weihnachtsgeschäft können sich nicht bewahrheiten.Auch deshalb werden wir für das Gesamtjahr ein Minus im Online-Versandhandelverzeichnen. Die Branche kann der doppelten Belastung aus einem durch denCorona-Lockdown besonders starken Vorjahresumsatz und der allgemeinenKonsumflaute wenig entgegensetzen. Insbesondere Bekleidung undUnterhaltungselektronik brechen ein, obwohl letztere normalerweise eine starkeWarenkategorie in der Cyberweek und dem Weihnachtsquartal ist", sagt MartinGroß-Albenhausen, Stellvertretender Hauptgeschäftsführer beim bevh.Marktplätze halten sich am besten, Multichannel bricht einAuffällig ist der Absturz der Multichannel-Händler, also der stationärenAnbieter mit Online-Geschäft, mit Blick auf die Umsätze gegenüber Weihnachten2021. Sie haben nichts von den Zuwächsen aus 2020 oder 2021 retten können undsogar gegenüber dem Vor-Corona-Niveau von 2019 verloren. Anders sieht es bei denD2C-Vermarktern aus. Sie haben gegenüber dem Weihnachtsgeschäft 2021 zwar