BioNxt Solutions unterzeichnet Term Sheet für neuartige Plattformtechnologie zur Beschichtung von Präzisionsarzneimitteln

VANCOUVER, British Columbia - 12. Dezember 2022 - BioNxt Solutions Inc. ("BioNxt" oder das "Unternehmen") (CSE: XPHY / OTC: XPHYF / FSE: 4XT) gibt bekannt, dass es ein unverbindliches Term Sheet (das "Term Sheet") für den Erwerb bestimmter geistiger Eigentumsrechte im Zusammenhang mit einer neuartigen Beschichtungstechnologie für feste orale Arzneiformen (die "Technologie") unterzeichnet hat.

Das Term Sheet legt eine Reihe von Bedingungen (die "Bedingungen") für die Übernahme fest, die unter anderem Folgendes beinhalten: 1) die Übertragung und Abtretung aller Rechte, Titel und Anteile an der Technologie vom Übertragenden an BioNxt; 2) eine Lizenzgebühr auf den Nettoumsatz aus dem Verkauf von Produkten, die unter Verwendung der Technologie entwickelt, hergestellt, verwendet oder verkauft werden, ist von BioNxt an den Übertragenden zu zahlen (die "Lizenzgebühr"); 3) die Erstattung von Kosten, die im Zusammenhang mit der Anmeldung und Verfolgung von Patenten entstanden sind (plus 25 %), ist von BioNxt an den Übertragenden zu zahlen; und 4) die Lizenzgebühr kann jederzeit reduziert werden, sofern BioNxt dem Übertragenden einen Pauschalbetrag zahlt. Die Bedingungen stehen unter dem Vorbehalt, dass die Parteien eine endgültige Technologietransfer-Vereinbarung abschließen, deren Einzelheiten bei Unterzeichnung mitgeteilt werden.

"BioNxt ist hocherfreut, sein Technologieportfolio um eine weitere Plattform zur Arzneimittelverabreichung zu erweitern", sagte Hugh Rogers, CEO & Director von BioNxt. "Dieses neuartige Beschichtungssystem könnte die orale Verabreichung von Medikamenten in Form von Tabletten und Kapseln durch eine präzisere und vorhersehbare Dosierung erheblich verbessern. Wir sehen ein breites Spektrum möglicher Anwendungen, von Nahrungsergänzungsmitteln und rezeptfreien Medikamenten bis hin zu verschreibungspflichtigen Medikamenten und psychedelischen Substanzen."

Der weltweite Markt für orale Feststoffpräparate wurde 2021 auf 524,6 Milliarden US-Dollar geschätzt und soll bis Ende 2032 einen Wert von 1,03 Billionen US-Dollar erreichen, wobei er laut „Fact.MR research and consulting“ im Studienzeitraum 2022-2032 mit einer CAGR von 6,4 % schnell wächst. Die Einnahmen aus dem Verkauf von oralen Arzneimitteln in Festform machten im Jahr 2021 einen Anteil von 23,8 % am globalen Markt für pharmazeutische Wirkstoffverabreichung aus.