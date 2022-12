WARBURG RESEARCH stuft Fresenius SE auf 'Hold'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat Fresenius von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 34 auf 25 Euro gesenkt. Die Dialyse-Tochter FMC sei nach wie vor eine Belastung für den Medizinkonzern und sollte nach Ansicht des Marktes verkauft werden, schrieb Analyst Christian Ehmann in einer am Montag vorliegenden Studie. Dies wäre ein notwendiger Schritt, um einen großen Teil der Fresenius-Schulden zu reduzieren und würde den Ausstieg aus dem strukturell schwierigen Geschäftsmodell für Dialysedienstleistungen ermöglichen. Allerdings scheine ein einfacher Verkauf von FMC nicht sehr wahrscheinlich, weshalb die Möglichkeiten des Fresenius-Vorstands, die Situation zu verbessern, begrenzt seien und auf eine Fortsetzung der internen Umstrukturierungsbemühungen hinausliefen. Das dürfte auf der Stimmung der Investoren lasten./edh/misVeröffentlichung der Original-Studie: 12.12.2022 / 08:15 / MEZErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MEZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Fresenius Aktie wird aktuell mit einem Minus von -1,62 % und einem Kurs von 26,06EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: WARBURG RESEARCH

Analyst: Christian Ehmann

Analysiertes Unternehmen: Fresenius SE

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 25

Kursziel alt: 34

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m