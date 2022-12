--------------------------------------------------------------

Vollständige Studie

https://ots.de/NnTU0M

- Das makroökonomische Umfeld und die Inflation werden von institutionellenInvestoren als erhebliche Risiken für die Rendite von Private Equity angesehen- Private Equity und Kredite am Privatmarkt werden in volatilen Zeiten alsattraktiver angesehen als öffentliche Märkte- Die Private-Equity-Märkte in den mittel- und osteuropäischen Ländern, inGroßbritannien und Italien sind für institutionelle Anleger weniger attraktivals noch vor vier Jahren- Mehr Großanleger als vor vier Jahren gehen Private-Equity-Investments imEnergiebereich ein, sowohl bei erneuerbaren als auch fossilen Energien- Offenlegungen hinsichtlich des Einhaltens von Umwelt-, Sozial- undFührungsstandards (ESG) werden von drei Vierteln der Investoren alsEinstiegskriterien angesehenLaut dem jüngsten Global Private Equity Barometer von Coller Capital wird derAusbau der Private-Equity-Engagements bei vielen institutionellen Investoren(Limited Partners, LPs) durch den Denominator-Effekt gebremst: Wenn der Werteines Portfolios aufgrund starker Verluste in einzelnen Anlageklassen wie etwaAktieninvestments sinkt, können Private-Equity-Anlagen bei vorgegebenem Anteilan den Gesamtanlagen nicht ohne Weiteres erhöht werden.Der Effekt ist bereits bei einer wachsenden Zahl größerer LPs und öffentlicherPensionsfonds zu spüren, wobei zwei Drittel von ihnen dies als einen Faktor fürdie Verlangsamung ihres Engagements angeben. Auch Liquiditätsengpässe führen beimehr als einem Viertel der LPs zu einer Verlangsamung von Kapitalzusagen.Ebenso sind die von den LPs angestrebten Allokationen in alternativeAnlageklassen davon betroffen: Die Zahl der Investoren, die eine Erhöhung derAllokation in Private Equity planen, ist in den letzten sechs Monatenzurückgegangen, während die Allokationspläne für Privatkredite stabil gebliebensind.Die Mehrheit der LPs ist der Meinung, dass ihre Private-Equity-Portfolios fürdie aktuellen Marktbedingungen gut positioniert sind. Von denen, die Änderungendurchführen, nehmen dies zwei Drittel in Bezug auf die Investmentphase und denSektor vor. Insgesamt nutzt die Hälfte der LPs den Sekundärmarkt, um ihrePortfolios zu anzupassen."Der Gegenwind in verschiedenen Ländern Europas hat sich spürbar auf dieAnsichten der LPs über die Private-Equity-Märkte ausgewirkt", so Michael Schad,Partner und Leiter von Coller Credit Secondaries . "Mittel- und Osteuropa sowie