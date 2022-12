Die Aktien von Chr. Hansen schnellten zum Wochenstart um 36 Prozent nach oben. So sollen die Aktionäre von Chr. Hansen für jedes Papier im Streubesitz 1,5326 neue B-Aktien von Novozymes erhalten, was laut Unternehmensangaben einen Aufschlag von 49 Prozent zum Hansen-Schlusskurs vom Freitag impliziert. Damit ergebe sich eine Bewertung von 660,55 dänischen Kronen (88,80 Euro) je Hansen-Aktie, hieß es weiter.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Eine Fusion der Enzymspezialisten Novozymes und Chr. Hansen hat am Montag Fantasie in die Branche der Hersteller von Lebensmittelzusätzen gebracht. Insbesondere der Dax-Konzern Symrise profitierte mit einem Plus von zwei Prozent auf 107,20 Euro, was den ersten Platz im deutschen Leitindex bedeutete. Das Papier ringt nun mit der 21-Tage-Linie, die bei 108,68 Euro verläuft.

