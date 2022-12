Recharge durchschneidet angepeilten Grundwasserleiter, wodurch unter Druck stehende Lithiumsole in die Luft schießt

Vancouver (British Columbia) – 12. Dezember 2022 – Recharge Resources Ltd. („Recharge“) (RR: CSE) (RECHF: OTC) (SL50: Frankfurt) gibt bekannt, dass das Bohrgerät bei Pocitos 1 den angepeilten Grundwasserleiter durchschnitten hat, der im Explorationsbohrloch mit NQ-Durchmesser 24 Stunden lang aus einer Tiefe von 363 m beim Salar-Lithiumsole-Projekt „Pocitos 1“ in der argentinischen Provinz Salta angestiegen ist. Auf diesem Niveau wurden Soleproben zur Analyse entnommen. Die Untersuchung des Gases wird zurzeit durchgeführt.

Von den entnommenen Proben werden eine für die Analyse in zwei unterschiedlichen Labors und zwei als Duplikate für die Tests mit dem Lithiumstandard verwendet. AIS Resources fand im Jahr 2018 in seinem 400 m entfernten Bohrloch einen bedeutsamen Solegang von mehreren Grundwasserleitern in einer Tiefe zwischen 350 und 410 m vor, wobei der höchste Anstieg bei 407 m lag, was unsere Bohrer mit dem nächsten Bohrloch testen werden. Dieser Solegang bestätigt die Beständigkeit der Grundwasserleiter von den Bohrungen aus dem Jahr 2018. Das Unternehmen wird auch eine 200-l-Soleprobe entnehmen, um sie unter Anwendung des EkoSolve DLE-Verfahrens zu verarbeiten und das Lithiumchlorid zu Lithiumcarbonat in Batteriequalität umzuwandeln.

Phillip Thomas, QP und Project Geologist von Recharge, sagte: „Ich bin mit der Beständigkeit des ersten Vorkommens, das im Jahr 2018 entdeckt wurde, sehr zufrieden. Mit diesem zweiten Lithiumsoleanstieg (der vorangegangene war bei 350 m) sind wir in die Zielzone eingedrungen und die Probennahmen sind nun im Gange. Dies wird das vierte Ressourcenschätzungsprojekt sein, an dem ich beteiligt war, um eine Mineralressource bei einer Lithiumlagerstätte zu bestimmen, und ich freue mich darauf, die Vision für dieses Projekt umzusetzen, die ich im Jahr 2018 hatte.“

Wie bereits zuvor bekannt gegeben, hat Herr Thomas nun damit begonnen, die Basis für den Bericht gemäß NI 43-101 zu schaffen, nachdem er bei seinem Besuch in Argentinien im November 2022 das Bohrprogramm vorbereitet hatte, um die Durchflussraten und Proben zu messen und den erwarteten Bericht gemäß NI 43-101 zu erstellen. Herr Thomas, BSc. Geol., FAusIMM MAIG, verbrachte die letzten 22 Jahre mit der Erkundung von Lithiumsolen, einschließlich der Errichtung und des Betriebs einer Pilotanlage für die Produktion beim Salar Rincon (für 825 Millionen USD an Rio Tinto verkauft). Er und sein Team haben auch den Salar Pozuelos erschlossen und eine angedeutete und vermutete Ressource von vier Explorationsbohrlöchern produziert (kürzlich für 962 Millionen USD an Ganfeng verkauft).